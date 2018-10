Pfarrgemeinde feiert Erntedank

Anlässlich des Erntedankfestes, das am Sonntag, 7. Oktober, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus stattfindet, möchte sich die Pfarrgemeinde Litdorf-Rehlingen sozial engagieren. Jeder, der möchte, kann Lebensmittel für die Konzer Tafel spenden.

Infrage kommen Obst, Gemüse und Kartoffeln aus den eigenen Gärten. Angenommen werden auch haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln oder Konserven. Die Konzer Tafel verteilt die Gaben an alte und hilfsbedürftige Menschen, die am Existenzminimum leben sowie an die Flüchtlinge im Raum Konz. Die Spenden können in Fisch bei Mathilde Denis oder Anja Hein und in Kahren bei Ursula Berend oder direkt in der Pfarrkirche bis Samstag, 6. Oktober, 16 Uhr, abgegeben werden.