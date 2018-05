Neues Bauland dringend gesucht!

Planer machen Freudenburger Rat Vorschläge zur Erschließung von Gebieten. Der Mehrgenerationenplatz wird Mitte Juli eingeweiht. Von Herbert Thormeyer

Es gibt nur noch wenige Bauplätze in Freudenburg, und die sind in privater Hand. Das Dorf bleibt jedoch ungebrochen attraktiv für Neubürger, denn die Infrastruktur mit Kita, Schule, Ärzten und Geschäften hält die Nachfrage hoch. Deshalb hat sich der Ortsgemeinderat vom Planungsbüro Paulus und Partner aus dem saarländischen Wadern ermitteln lassen, wo es denn Möglichkeiten gibt, neues Bauland zu erschließen.

Die Zeit drängt, denn der Gesetzgeber will ungezügeltes Wachstum im Außenbereich bremsen (siehe Info). „Bis zum 31. Dezember 2019 müssen wir einen Aufstellungsbeschluss haben“, sagt Ortsbürgermeister Bernd Gödert.

Planer Andreas Heinke erklärt dem Rat die Vorgehensweise: „Wir haben die Dorfwiese an der Burg, das Junkerskreuz, Wieschen Nord und Süd, Gondelborn und Am Eiderberg untersucht.“ Am meisten Potenzial haben die Dorfwiese und das Junkerskreuz. Kriterien sind dabei die gute Anbindung an die vorhandene Infrastruktur, der Natur- und Artenschutz und die Wirtschaftlichkeit der Umsetzung. Für diese beiden Flächen wurde ein Städtebauliches Konzept mit Kostenschätzung entwickelt.

Demnach könnte die Dorfwiese von der Schul- und Kolpingstraße her erschlossen werden. Auf 1,9 Hektar wären 23 Baugrundstücke möglich. Die Kosten für eine Erschließung, ohne den Dorfplatz zu tangieren, schätzt der Planer auf 1,35 Millionen Euro. Eine andere Dimension ist das Junkerskreuz, das in zwei Bauabschnitten zu je 45 Grundstücken erschlossen werden könnte. Hier nennt Heinke Beträge von 2,5 oder 1,9 Millionen Euro. „Inwieweit die beiden Feuchtbiotope hier beeinträchtigt würden, müsste vorher mit den Naturschutzbehörden geklärt werden“, schränkt der Planer ein. Die Kostenschätzungen wurden aufgrund des derzeitigen Preisniveaus der Baufirmen ermittelt. Die Kosten für die Studie selbst schätzt Ortschef Gödert auf 12 000 Euro, aber: „Ich habe noch keine Rechnung.“

In einer Abstimmung spricht sich der Rat einstimmig für das Gebiet Junkerskreuz aus. Bei der Dorfwiese gibt es elf Ja- und zwei Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen. Landschaftsplanerin Birgit Polzer stellt den aktuellen Landschaftsplan für Freudenburg dazu, in dem die Kriterien Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen, Tier und landschaftsbezogene Erholung festgehalten sind. Der 2011 von der Verbandsgemeinde in Auftrag gegebene Plan hat rund 300 Seiten und ist in der Saarburger Verwaltung einsehbar.

Für die Fertigstellung des Mehrgenerationenplatzes an der historischen Stadtmauer fehlen noch die Toilettenanlage und der Treppenaufgang zur Aussichtsplattform im Turm. Für die neue Toilette soll die alte Garage einem Neubau weichen, der 85 000 Euro, einschließlich Behindertentoilette, kosten wird. „Ist die Genehmigungsplanung fertig, werden wir im Sommer dafür Leader-Mittel bei der EU beantragen“, sagt Gödert und hofft auf eine 55-prozentige Förderung.

Die Treppenanlage wird 53 193 Euro kosten. Sie wird von der Metallbaufirma Kohler und Wagner aus dem saarländischen Schiffweiler gebaut. Zum 14. und 15. Juli, wenn der Platz eingeweiht wird, muss alles fertig sein.

Vorher, am 8. Mai, kommt noch die Bewertungskommission des Landkreises um 10.30 Uhr auf den Platz, um Punkte im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft bei einem Rundgang für Freudenburg zu vergeben. Ortsbürgermeister Bernd Gödert bittet um rege Teilnahme der Bevölkerung.