Polizei stellt Auto bei Verhör sicher

Beamte der Polizeiinspektion Saarburg haben kürzlich die Wohnung eines 27-Jährigen durchsucht, der sich laut Pressemitteilung der Polizei durch besondere Dreistigkeit auszeichnet und bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist. Der Mann sei zu seiner Vernehmung als Beschuldigter im Fall eines Einmietbetrugs an der Obermosel mit einem zur Fahndung ausgeschriebenen Fahrzeug zur Polizeiinspektion in Saarburg gekommen. Der Wagen sei sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt worden, heißt es bei der Polizei. Für sein Verhalten werde sich der junge Mann in mehreren strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verantworten müssen.