später lesen Saarburg Polizei sucht Laster-Fahrer nach Unfall Teilen

Twittern

Teilen



(red) Drei Fahrzeuge waren am Donnerstagmorgen an einem Verkehrsunfall in der Straße Im Hagen in Saarburg beteiligt. Laut Polizei fuhr ein weißer Laster mit blauer Plane, Marke MAN oder Mercedes, gegen 7.45 Uhr aus Richtung Lidl kommend in Richtung Stadtmitte. Ein grauer Lieferwagen befuhr die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 11 sei der LKW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten, so dass der Fahrer des Lieferwagens nach rechts habe ausweichen müssen, heißt es bei der Polizei. Nur so habe er einen Zusammenstoß mit dem LKW vermeiden können. Bei dem Ausweichmanöver beschädigte der Lieferwagen jedoch einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Der LKW-Fahrer habe sich in Richtung Stadtmitte entfernt, ohne die erforderlichen Daten zu hinterlassen. „Möglicherweise hat der Fahrer den Unfall nicht bemerkt“, erklärt die Polizei. Redaktion