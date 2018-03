Die Deutsche Post hat eine neue Partnerfiliale in der Ortsmitte von Zerf eingerichtet. In der Trierer Straße 16 können Bürger im Schreibwarenladen von Gert Theobald Beiling seit Jahresbeginn auch ihre Briefe und Pakete aufgeben. Die Poststelle ist für 50 Stunden in der Woche geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Das teilt die Deutsche Post DHL Group mit.