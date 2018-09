Ein Karnevalsverein, der viel bewegt

Was macht diese Bundesanstalt?

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist die zentrale Dienstleisterin im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Ihre Aufgabenschwerpunkte liegen in der Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung einer nachhaltigen Agrar-, Ernährungs- und Forstwirtschaft, der Fischerei.

Außerdem auch in der ländlichen Entwicklung und in der zentralen Durchführung von Verwaltungs- und Informationsdienstleistungen für den Geschäftsbereich des Ministeriums und anderer Ressorts. Hanns-Christoph Eiden steht seit Mai 2010 an der Spitze des BLE.