Preisgekrönte Umweltforscher

Das Gymnasium Saarburg erhält das eTwinning-Qualitätssiegel. Die Schüler überzeugen die Jury mit einem besonderen Ökologie-Projekt.

(red) Das Gymnasium Saarburg ist für sein europäisches Schulprojekt zur Umwelterziehung ausgezeichnet worden. Es erhielt für „phosphor phosphate“ von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2017 für beispielhafte Internetprojekte. Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur Anerkennung.

Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel würdigt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz jährlich herausragende Schulpartnerschaften, die sich durch eine ausgeprägte Kooperation zwischen den Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen.

Schulen und vorschulische Einrichtungen können mit Hilfe von eTwinning Partnerschaften über das Internet aufbauen und digitale Medien in den Unterricht integrieren. Europaweit sind mehr als 180 000 Schulen bei eTwinning, das Teil des Programms Erasmus+ der Europäischen Union ist, angemeldet.

Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend mit dem Thema „Düngeproblematik“ beschäftigt. Die 15- bis 18-Jährigen setzten sich mit der Bedeutung von Phosphaten in der Landwirtschaft und den Gefahren für die Umwelt auseinander. Die Ergebnisse ihrer Studien und Laborexperimente bereiteten sie in spannenden Präsentationen auf.

Das Projekt fand in Kooperation mit einer französischen Schule statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Deutsch und Französisch. „Das Projekt zeigt anschaulich, wie das Thema Umweltschutz als gesamteuropäische Herausforderung fantasievoll in den Unterricht integriert werden kann“, so das Urteil der Jury.

Daran beteiligt waren zwei Kurse des Saarburger Gymnasiums. Laut betreuendem Lehrer Frank Fladt haben im Schuljahr 2015/16 14 Schüler des Chemie-Leistungskurses 12 mit dem Projekt begonnen. Sie haben zusammen mit Schülern aus Forbach, Bitche und Rombas die Problematik der Überdüngung in der Landwirtschaft in einem Online-Projekt bearbeitete.