Radrennen in Trassem

Die Rennveranstaltung „King of the Trail“ findet heute am Walderlebniszentrum Trassem statt. Bereits zum achten Mal wird das Downhill-Rennen nun veranstaltet. Das Training und Einfahren der Teilnehmer auf der anspruchsvollen Strecke beginnt ab 9 Uhr.