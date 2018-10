später lesen Feuerwehr Rauchmelder verhindern Kellerbrand in Saarburg-Beurig FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

In der Nacht zu Mittwoch ist es in Saarburg-Beurig zu einem Schmorbrand an einem Elektrogerät in einem Kellerraum gekommen.