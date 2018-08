später lesen Dorfentwicklung Rededuelle im Trassemer Rat FOTO: Herbert Thormeyer FOTO: Herbert Thormeyer Teilen

Die Fraktionsgemeinschaft SPD/FWG in Trassem zeigte sich in der Ratssitzung kritikfreudig, allerdings erwiesen sich einige der monierten Punkte als haltlos. Auch der barrierefreie Wanderweg am Stausee war Gegenstand einer Kontroverse.