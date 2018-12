Die Renaturierung des Mannebachs kann nicht alle Wünsche erfüllen. Viele sind bereits an den Plänen interessiert.

Friedlich gurgelt der Mannebach zwischen alten Steinen hindurch und überwindet eine kleine Stufe. „Das war mal ein Wehr, das 1850 gebaut wurde, um die Wiesen zu bewässern“, erklärt Bernd Gard, Ortsbürgermeister des Ortes, dem der Bach seinen Namen gegeben hat. Auch Vieh konnte früher so besser getränkt werden. Gemeinsam mit Werner Weber, Teamleiter der Traumschleife 111, steht er an der Stelle, die sich beide gut als ein historisches Kleinod für Wanderer vorstellen können.

Ab April 2019 wird der Mannebach renaturiert. Was genau geplant ist, hat Alexander Holzmann vom Ingenieurbüro Deges und Bah aus Trier dem Ortsgemeinderat erklärt. Er macht ganz deutlich: „Wenn diese Planung geändert wird, kann das bedeuten, dass die 90-prozentige Förderung wegfällt.“ Diese Idee kann also getrost begraben werden, auch wenn sich die zehn anwesenden Bürger in der Ratssitzung auch dafür aussprechen.

Doch was allein im ersten Bauabschnitt für das Gewässer dritter Ordnung getan wird, ist beeindruckend und auch 310 000 Euro teuer. Auch ohne das Wehr wieder herzurichten, soll der Bach für Wanderer der Traumschleife 111 attraktiver werden. An mehr Stellen soll er zu überqueren sein, alte Rohre werden entfernt und durch Einbauten ersetzt, Haubenkanäle genannt, die den Bach nicht aufstauen. Das Gewässer kann sich so frei entfalten. An anderer Stelle wird die Gewässersohle angehoben und verbreitert. Damit wird der Baumbestand geschont. Die Mittelwasserrinne wird mittels „Störsteinen“ naturnah modelliert. „Das ist eine freie Laufentwicklung in einer naturnaher Gewässermulde“, erklärt Planer Holzmann.

Oberhalb des Wehrs wird ein schmaler Steg abgerissen und durch eine Holzbrücke mit festem Geländer ersetzt, die auch mit Kinderwagen zu bewältigen ist. Beim Abwasserpumpwerk der Verbandsgemeinde reicht die Einzäunung bis unmittelbar ans Gewässer und der Notüberlauf ragt in den Bach hinein. Der Zaun wird um drei Meter zurückversetzt und das Rohr verkürzt.

Fauna und Flora sollen an einer weiteren Stelle durch die Schaffung von sogenanntem Vorland als Aue profitieren, das der Mannebach breit nutzen kann. Dabei wird die Mittelwasserrinne modelliert. Die Bürger, die in die Sitzung gekommen waren, monierten, zu wenig in diese Planungen einbezogen zu sein. Was am Namensgeber-Bach passiert, interessiert viele.