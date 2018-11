Reparieren statt wegwerfen im Repair Café

(red) Wegwerfen? Denkste! Reparieren kann Spaß machen und einfach sein. Das ist das Motto des Repair Cafés in der Kulturgießerei Saarburg. Das nächste Treffen findet am Samstag, 10. November, von 10 bis 15 Uhr statt.

Dann stehen ehrenamtliche Experten bereit, um defekte Gegenstände zusammen mit ihren Besitzern zu reparieren. Neben den Reparaturen an Elektro-, Elektronik-, und Haushaltsgeräten werden auch Kleider und Bettwäsche wiederhergestellt. Sei es der defekte Reißverschluss oder ein Riss in der Bluse – im Repair Café wird versucht, alles wieder in Ordnung zu bringen. Neben der Beratung geht es um zwischenmenschlichen Austausch. Es gibt Erfrischungsgetränke und einen Imbiss im Café Urban. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Wer Interesse hat, beim Repair-Café als Experte oder Unterstützer in der Organisation mitzumachen, wird gebeten, sich bei der Ehrenamtsbörse zu melden: Telefon 06581/2336 oder E-Mail an ehrenamt@kulturgiesserei-saarburg.de