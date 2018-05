25 Jahre Radeln und Vergnügen am Fluss: Saar-Pedal feiert Jubiläum

Matthias Hießerich, Geschäftsführer der Mettlacher Saarschleife Touristik, kann sich noch gut erinnern, wie es mit Saar-Pedal vor 25 Jahren losging.

Wie alles begann „Es wurde aus dem Boden gestampft“, sagt er. So etwas aufzuziehen wie Happy Mosel an der Saar – das sei 1993 die Idee vom damaligen Saarburger Verkehrsamtsleiter und von ihm gewesen. Aber es habe zunächst kein Interesse gegeben. Dann sei plötzlich Bewegung in die Sache gekommen. Hießerich: „Damals standen im Saarland Wahlen an und der Umweltminister hat die Idee unterstützt.“ Auf die Schnelle wurde der autofreie Erlebnistag, der damals von Konz bis Mettlach reichte, mit Hilfe des Umweltministeriums im September organisiert. Später sei Merzig dazugekommen und man habe einen anderen Tag gesucht. Hießerich: „Um den Tag mit dem besten Wetter zu finden, wurden die Klimabücher gewälzt. Heraus kam der Sonntag nach dem Muttertag.“ Zwar habe sich die Prognose nicht immer bewahrheitet, doch der Termin ist geblieben. Bis heute.

Das Jubiläum In diesem Jahr feiert Saar-Pedal an Pfingstsonntag, 20. Mai, 25. Geburtstag. Stefanie Koch, Geschäftsführerin der Saar-Obermoseltouristik, die den autofreien Erlebnistag für Radler, Inlineskater und Wanderer federführend organisiert, erläutert die Besonderheiten im Programm. Demnach wird es drei Warm-up-Partys geben. In Konz im Maierspark, wo zu diesem Termin auch das Winzerfest startet, spielt die Band Männer Deutsch-Rock und Pop. In Schoden tritt die Gruppe Forfun auf, die unter anderem Unpluggedsongs präsentiert. In Mettlach covert die Band Bruise Brassers Songs mit Hilfe von Blechblasinstrumenten.

Besonderer Wert wurde auf das Kinderprogramm gelegt, bei dem das Konzer Haus der Jugend kräftig mitmischt. Eine Auswahl: Fußball Court und Fußball Hüpfburg in Konz, eine Rollenbahn in Wiltingen, Entenangeln im Strömungskanal in Ockfen, Tigerenten-Rodeo in Saarburg, Bungeetrampolin in Serrig und Luftballons modellieren in Merzig. Erstmals wird in diesem Jahr eine Fahrradsegnung in Saarburg um 16 Uhr angeboten. Als praktisches Accessoire werden zum Jubiläum knallgrüne Saar-Pedal-Fahrradtaschen sowie Regenponchos in einer Plastikkugel angeboten. Fleißige Radler werden in diesem Jahr belohnt. Wer mindestens acht der zwölf Saar-Pedal-Stationen besucht und sich dort einen Stempel abholt, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Zu den Preisen gehören Eintrittskarten für ein Fußball-Bundesliga-Spiel von Borussia Mönchengladbach und Vip-Karten für die Gladiators Trier.

Ein zweiter Jubilar Ein langjähriger Partner von Saar-Pedal hat in diesem Jahr ebenfalls einen runden Geburtstag: der Saarburger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes. Er wird 130 Jahre alt und beteiligt sich an der Aktionszone in Saarburg.

Das sonstige Programm In den zwölf Aktionszonen entlang der Strecke in Konz, Filzen, Kanzem, Wiltingen, Schoden, Ockfen, Saarburg, Serrig, Staustufe Serrig, Saarhölzbach, Mettlach und Merzig stellen Städte, Gemeinden, Vereine, Gruppen, Winzer und Gastronomen ein Programm auf die Beine.

Appell der Polizei Um die Abriegelung und Sicherheit auf den Straßen zwischen Konz und Merzig entlang der Saar kümmern sich Polizei und Feuerwehr. Gesperrt ist zwischen 10 und 18 Uhr. Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, richtet einen Appell an die Autofahrer: „Bitte beachten Sie die Sperrzeichen!“ In der Vergangenheit seien sie oft ignoriert worden.

Bahn und Werkstätten Wer nicht mehr heimfahren kann oder möchte, kann die Bahn an einem der Haltepunkte an der Strecke nehmen. Die Züge sind mit Wagen für Räder ausgestattet. Wer unterwegs eine Fahrradpanne hat, kann sich an einer der Werkstätten an der Strecke Hilfe holen.

FOTO: Marcus Stoelb

FOTO: Marcus Stoelb

FOTO: Marion Maier

FOTO: Marion Maier

FOTO: Marion Maier

FOTO: Marion Maier

FOTO: Marion Maier