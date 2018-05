Saar-Pedal startet schwungvoll in die 25. Auflage

Das 25. Mal Saar-Pedal wird besonders gefeiert. Deshalb gibt es am Samstag, 19. Mai gleich drei Warm-up-Partys, die um 18 Uhr beginnen. Mit ihnen wird das eigentliche Spektakel eingeleitet, das am Sonntag, 20. Mai, folgt.

Vorabend-Partys Im Konzer Maiers

park, wo zu diesem Termin auch das Winzerfest startet, spielt die Band Männer Deutsch-Rock und Pop. In Schoden tritt die Gruppe Forfun auf, die unter anderem Unplugged Songs präsentiert. In Mettlach covert die Band Bruise Brassers Songs mit Hilfe von Blechblasinstrumenten.

Kinder- und Jugendprogramm Auch die ganz jungen Leute sollen diesmal besonders angesprochen werden. Deshalb wurde das Kinder- und Jugendprogramm ausgebaut. Das Konzer Haus der Jugend mischt kräftig mit. Zu den Attraktionen zählen Fußball Court in Konz, eine Rollenbahn in Wiltingen, Entenangeln im Strömungskanal in Ockfen, Tiger

enten-Rodeo in Saarburg, Bungee

trampolin in Serrig, Animal Riding in Mettlach und Luftballons modellieren in Merzig.

Das Wetter Saar-Pedal steht und fällt mit dem Wetter. Darin sind sich die Organisatoren der Saar-Obermosel-Touristik und der Kommunen an der rund 50 Kilometer langen Strecke zwischen Konz und Merzig einig. Einen Wechsel von Sonne und Wolken sowie eine maximale Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent melden verschiedene Wetterdienste. Aber was sollen den Teilnehmern ein paar Tropfen schon anhaben? Zumal sie sich mit dem knallgrünen und in eine Plastikkugel verpackten Regenponcho, der zum Saar-Pedal-Jubiläum angeboten wird, rüsten können. In derselben Farbe gibt es auch Fahrradtaschen.

Zwölf Aktionszonen mit Programm In zwölf Orten haben Vereine, Gruppen, Winzer und Gastronomen ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Ein Überblick:

Konz: offizieller Start um 10 Uhr im Maierspark, 10 bis 17 Uhr Moderation und Musik auf der Bühne mit DJ Berry, Kinerspielaktion (ganztägig): Fußball Court, Spee Check, Hüpfburg, Fußball, Torwandschießen, 17 bis 22 Uhr Tanz und Unterhaltung mit der Coverband Music and More mit Sängerin Elke Trossen, Kulinarisches

Filzen: Auf dem Dorfplatz wird von 10 bis 18 Uhr Kulinarisches angeboten: Schwenkbraten, Würstchen, Kaffee und Kuchen, Spezialitäten heimischer Winzer, Wein und Sekt

Kanzem: Kulinarisches von 10 bis 18 Uhr in der Brückenstraße: Bier- und Getränkestand, Weinstand, 20 Weine in der Vinothek, Imbiss, Kaffee, Kuchen, Waffeln, Eis und Saft

Wiltingen: an der Saarbrücke: Kinderspielaktion: Rollenbahn (ganztägig), 12.30 Uhr Platzkonzert Winzerkapelle Wiltingen, 15.30 Uhr Livemusik mit Saitensprung, Kulinarisches: unter anderem Viez-Lounge, Erbsensuppe

Schoden: Sportplatz an der L 138: 15 bis 17 Uhr Konzert Musikverein Irsch, Springburg für Kinder, Spielplatz und Kulinarisches wie Fisch

spezialitäten, Forellen, Spießbraten, Fritten, an der Staustufe: 10 bis 18 Uhr Biergarten an der Saar mit Kaffee, Kuchen und Imbiss

Ockfen: Parkplatz Saarufer: Kinderspielaktion: Entenangeln im Strömungskanal, 11 Uhr Platzkonzerte Musikvereine, Kulinarisches: durchgehend warme Küche, Kaffee und Kuchen, Wein und Sekt

Saarburg: Beuriger Saarufer: Großes Spielangebot des Jugendzentrums, kreativer Spaß für Kinder mit den Fördervereinen der Kita und der Grundschule St. Laurentius, Kinderspielaktion: Tigerenten-Rodeo, ab 14 Uhr Livemusik mit Singer/Songwriter Achim Weinzen, 16 Uhr Fahrradsegnung mit Pastor Georg Goeres, Kulinarisches wie Pizza, Viez, Cocktails, Vielfaltküche der Kulturgießerei; zwischen den Saarbrücken: Leistungsshow des DRK-Ortsvereins zum 130-jährigen Bestehen; Parkplatz an der Tennisanlage: Hüpfburg, DJ, Schwenkbraten, Getränke

Serrig: Festplatz: Kinderspielaktion: Bungeetrampolin-Anlage, Kulinarisches wie Fischspezialitäten, Fritten, Pellkartoffeln mit Quark, Bier, Wein, Sekt, Sofdrinks

Staustufe Serrig: Besichtigung des Wasserkraftwerks, Besucherführungen, Hüpfburg für Kinder, ab 13.30 Uhr Livemusik, Streetfood-Markt und anderes Kulinarisches

Saarhölzbach: Saarufer: Kulinarisches und Getränke von 10 bis 18 Uhr

Mettlach Marktplatz: 10 bis 18 Uhr Livemusik mit Dreistekk + X, Infostand Saarschleife Touristik, Fotobox, Kinderprogramm: Airbrush Tattoos, Animal Riding, Hüpfburg, Kulinarisches wie Grilllyoner, Nudeliges, Hugo und Aperol; Zieglebrücke: ADAC Jugend-Fahrradturnier, Kinderbelustigung

Merzig: Aktionszone Stadtpark: 10 Uhr offizieller Start, 10 bis 12 Uhr musikalischer Frühschoppen mit Musikverein Euterpe; Fete im Stadtpark Musik, Action und Quiz im Biergarten, 12.30 bis 18 Uhr Kinderprogramm: Hüpfburg, Luftballon modellieren, 14.30 Uhr Darbietung der Tanzschule La Danse, 13 bis 18 Uhr Unterhaltung mit Frank Morel und Petra, 17 Uhr Auslosung des Saar-Pedal-Quiz (Hauptpreis: Fahrrad), Kulinarisches,

Eine Umleitung Vor Mettlach von Merzig kommend ist ein Stück der üblichen Strecke wegen eines Hangrutsches gesperrt. Die Umleitung führt über die Staustufe, die Oktavienstraße und die Mettlacher Saarbrücke.

