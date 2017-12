Nikolaus beim Christkindlmarkt

() Gestern ist der Saarburger Christkindlmarkt am Wasserfall eröffnet worden. Heute kommt der Nikolaus dorthin. Um 14.30 Uhr wird er am Ländchen am Staden mit dem Boot anlegen. In Begleitung der Kinder und des Brass-Ensembles des Musikvereins Beurig geht es dann zum Buttermarkt. Jedes Kind erhält ein Geschenk. Egon Altenhofen tritt mit seinem Chor Die neue Generation am Samstag um 17.30 Uhr auf. Am Sonntag verkauft der Gewerbeverband Christstollen ab 15 Uhr. Der Saarburger Musikverein gibt um 18 Uhr ein Platzkonzert. Der Christkindlmarkt geht am Wochenende vom 15. bis 17. Dezember weiter. Tenor Thomas Kiessling tritt dann auf. Zudem ist am Freitag Weihnachtsshopping bis 22 Uhr.