später lesen Infoveranstaltung Info-Veranstaltung rund um die Rente Teilen

Twittern

Teilen



(red) Was sagen mir Renteninformation und Versicherungsverlauf? Was sind Beitrags-, Anrechnungs-, Ersatz- oder Zurechnungszeiten? Was tun, wenn Zeiten im Rentenverlauf nicht nachgewiesen sind? Wie kann ich diese fehlenden Zeiten doch noch nachweisen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Rentenexperte der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, Michael Pesch, am Dienstag, 6. Februar 2018 um 19.00 Uhr in der Kulturgießerei in Saarburg, Im Staden 130. Der Eintritt ist frei.