Stromverteilerkasten im Ferienpark auf dem Warsberg brennt

Das Personal konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen Wohncontainer verhindern. Die Mitarbeiter hatten kurz zuvor eine Brandschutzweiterbildung besucht.

Im Ferienpark auf dem Warsberg in Saarburg hat es am Dienstag gebrannt. Ein Stromverteilerkasten war gegen 12.40 Uhr in Brand geraten.

Durch das schnelle eingreifen des Personals konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen nahegelegenen Wohncontainer verhindert werden. Die Feuerwehr löschte das Feuer und sicherte die Brandstelle ab.



Das Personal hatte nach TV-Informationen erst am Vormittag eine Brandschutzweiterbildung in Wiltingen besucht.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Beurig und Saarburg, die FEZ Saarburg, sowie ein Rettungswagen des DRK Ortsverein Saarburg zur Bereitstellung.