Saarburger feiern ihre Santa Maria

Feuerwehrauto lässt Redakteurin verzweifeln

Am Tag nach dem Treffen zu nebenstehender Geschichte will ich schnell den Text schreiben. Doch, oh Schreck! Der Block, auf dem ich alle Infos dafür notiert habe, ist weg. Die Suche beginnt. Der Block ist nicht im Rucksack – in keinem der drei Fächer. Er liegt nicht auf dem Schreibtisch, auch nicht unter einem Stapel. Im Auto versteckt er sich weder unter Sitzen noch in Ritzen. Mit einem Anruf zu Hause wird klar: Auch dort ist der Block nicht. Die Verzweiflung wächst. Wo ist das Ding nur hin? Das kann doch nicht sein! Wie vom Erdboden verschluckt. Und vor allem: Wie nun schreiben? Wieder durchwühle ich Schreibtisch und Rucksack, gehe im Kopf alle Stationen des Vortags ab. Abends war ich in einer Drogerie. Doch auch dort wurde nichts gefunden, wie ein Anruf ergibt. Dann bleibt nur noch die Feuerwache. Wehrleiter Christof Leinenbach fährt nach einem Telefonat netterweise hin, doch auch er wird nicht fündig. Ich gebe auf. Okay, dann eben alle Infos erneut sammeln. Ich spreche wieder mit dem Wehrführer, notiere alles auf einem neuen Block, und rede dann mit Spezialist Martin Esser, der die Santa Maria in- und auswendig kennt . Er sagt: „Ich weiß, wo Ihr Block ist!“ Bitte? „Ja, Sie hatten ihn auf dem Beifahrersitz abgelegt. Da ist schon öfter was verschwunden.“ Das Abgelegte rutsche durch die Ritze zwischen Sitz und Lehne und falle auf den Tank. Wirklich? Ja! Der Wehrleiter meldet sich am Abend noch mal aus dem Feuerwehrhaus und sagt: „Wir haben den Block. Wie vermutet hat die Santa Maria ihn verschluckt“ Juhu! Was für ein gefräßiges Gefährt, die gute alte Santa Maria!

Marion Maier