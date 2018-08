Moderner Anbau trifft auf altes Gemäuer

Der Unterricht im neuen Anbau der Grundschule St. Laurentius Saarburg läuft schon. Der Architekt erklärt seinen Entwurf.

Seit einer Woche läuft der Unterricht im neuen Anbau der Grundschule St. Laurentius in Saarburg. 40 Drittklässler sind dort auf zwei Etagen in zwei hellen, 60 Quadratmeter großen Klassenräumen mit Fensterfront untergebracht. Die Räume sind mit Klimaanlagen ausgestattet. Bürgermeister Jürgen Dixius erklärt: „Der Raum in der Grundschule war zu knapp.“ Ein Teil der Schüler sei deshalb mehr als ein Jahr in der Saargalerie zur Schule gegangen. Hintergrund sei der Anstieg der Einwohnerzahl in Saarburg. 205 Schüler besuchen derzeit die Laurentiusschule.

Eineinhalb Jahre lang wurde an dem Anbau, der in beengten Verhältnissen entstand, gebaut. 580 000 Euro hat er gekostet. 230 000 Euro soll das Land zuschießen. Dixius: „Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde bewilligt, aber das Geld ist noch nicht da.“

Laut Architekt Thomas Henter vom Büro Henter Weimann in Serrig wurde die Außenfassade des Treppenhauses verglast, um eine Zäsur zum alten Gebäude von 1900 herzustellen. Die Form des Anbaus – das Gebäude hat ein Fachdach und seine obere Hälfte ist nach vorne geneigt – lehne sich an die ebenfalls moderne Turnhalle der Schule an. Die grünen Platten der oberen Etage sind sogenannte HPL-Platten (von High Pressure Laminate, zu Deutsch Hochdruck-Laminat). Sie bestehen laut Henter aus fest gepresstem Holz und seien sehr witterungsbeständig. Die Farbe Grün hätten die Ausschussmitglieder aus mehreren Vorschlägen ausgewählt. Henter: „Das war großer Konsens. Es sollte was Junges, Frisches darstellen. Schließlich ist das hier eine Grundschule.“

Mit dem Anbau sind die Arbeiten an der Laurentiusschule nicht beendet. Der Schulhof soll noch umgestaltet werden. Ein Kleinspielfeld wurde bereits angelegt und das Gelände direkt am Anbau eben gestaltet. Gleiches soll mit dem restlichen Schulhof passieren. Die Stützwand Richtung Amtsgericht sei bereits erneuert worden, berichtet Dixius. Es sei geplant, auch die Überdachung zu erneuern. Der Bürgermeister weist daraufhin, dass nur in den Ferien gebaut werden könne, weil die Kinder sonst keinen Schulhof hätten. Er rechnet damit, dass die Arbeiten 2019 abgeschlossen werden.

In der Verbandsgemeinde Saarburg müssen weitere Grundschulen erweitert werden, weil mehr Platz gebraucht wird. So soll die Grundschule St. Marien, an der eine Klasse in einem Container untergebracht ist, acht neue Klassenräume erhalten.

Zum Stand der Dinge sagt Dixius: „Wir haben schon die Zuwegung verlegt und warten nun auf eine Genehmigung vom Land.“ Die Freudenburger Schule erhalte neue Räume für die Nachmittagsbetreuung.