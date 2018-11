Saarschiff startet ins närrische Abenteuer

Prinzenpaar Herbert I. und Gilla I. herrscht über die Irscher Karnevalisten.

Die Karnevalsgesellschaft Irsch hat ihren Sessionsstart unter dem Kampagnenmotto „Helden der Kindheit in närrischer Hand – Foasend im Abenteuerland“ gefeiert. Mehr als 250 Gäste waren im Bürgerhaus Winzerkeller dabei.

Besonderes Highlight war die Präsentation des umjubelten Prinzenpaares 2018/2019 Prinz Herbert I. „e‘ stärken Büster Jung“ und Prinzessin Gilla I. „e‘ flott Irscher Mädchie“ (Herbert Steuer und Gilla Wallrich). Die Tollitäten hielten ihre Antrittsreden in original Irscher Platt. Ortsbürgermeister Jürgen Haag übergab als Flip der Grashüpfer aus dem Kinderfilm „Biene Maja“ den neuen Regenten den hölzernen Gemeindeschlüssel, mit der ausdrücklichen Bitte an den Prinzen, diesen nicht zu zersägen.

Das Prinzenpaar, das das Saarschiff durch viele Abenteuer in Taka-Tuka- und Nimmerland, Phantasien und Lummerland ab Gleis 9 ¾ steuert, wird tatkräftig vom Kinder- und Jugendprinzenpaar Prinz Marius I. „Prinz Charming vom Büsterbach zu Irsch“ und Prinzessin Helena I. „Märchenprinzessin aus dem Saarburger Land“ (Marius Maximini und Helena Niebling) unterstützt.

Am Eröffnungsabend assistierten närrische Superhelden wie Sitzungspräsident Helmut Steuer, Vorsitzender Rüdiger Schneider, Elferrat, Hofgarde und Jugendgarde den frisch inthronisierten Tollitäten bei der Ausübung des närrischen Brauchtums.

Hofsänger, Showtanz-Girls und die Band der Karnevalsgesellschaft sorgten für fantastische Fastnachtsanimation.

Sessionstermine: Kappensitzungen 9., 16. und 23. Februar (jeweils Samstag, 20.11 Uhr, in der Turn- und Mehrzweckhalle Irsch. Die Kinder- und Jugendsitzung steigt am 23. Februar, 15.11 Uhr, ebenfalls in der Mehrzweckhalle. Der große „Foasendszuch“ zieht am Fastnachtsdienstag, 5. März, ab 14.11 Uhr durch die Gassen von Irsch. Karten zu den KG-Abendveranstaltungen sind am Sonntag, 6. Januar, ab 14 Uhr im Bürgerhaus erhältlich.