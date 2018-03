später lesen Karneval Sandhoasen auf neuer Strecke unterwegs Teilen

() Die Karnevalsgesellschaft Sandhoasen, die in diesem Jahr unter dem Motto „PitStop: Ohne Platten durch die Session“ feiert, haben die Strecke für den Rosenmontagsumzug geändert. Der Umzug am Montag, 12. Februar, startet um 14.11 Uhr in Perdenbach hinter der Feuerwehr, nicht wie sonst in der Hauptstraße. Von Perdenbach aus geht es durch den ältesten Ortsteil entlang der Kirchstraße. Der Zug endet am Bürgerhaus in Trassem, wo die anschließende Zugparty stattfindet.