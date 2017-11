später lesen Verkehr Schiffstaufe mit Erbgroßherzog und Straßensperrung Teilen

Oberbillig (red) Die Moselfähre Sankta Maria II wird am Samstag, 25. November, um 11 Uhr im Beisein von Erbgroßherzog Guillaume feierlich getauft. Der Erbgroßherzog wird um 10.45 Uhr am Anlegequai der Moselfähre in Wasserbillig erwartet.