Gästeführer erklären die Region und deren historische Persönlichkeiten.

Gästeführer erklären die Region – einmal im Jahr bieten sie weltweit Ende Februar Gratisproben ihres Könnens zum Reinhören an. Das in diesem Jahr vom Bundesverband der Gästeführer in Deutschland (BVGD) festgelegte Motto lautet: „Menschen, die Geschichte schrieben“. Christiane Beyer und Alexander Schumitz, beide Mitglied im Verein der Gästeführer Trier und Region (VGT), haben das Thema leicht vaiiert in „Menschen, die Geschichte(n) schrieben – Verraten, Vertrieben, Vergessen“. Sie bieten am Sonntag, 25. Februar, zwei Schnupperführungen zu zwei Autoren an, die in der Region gelebt haben, von denen aber kaum mehr in Erinnerung blieb als ein Straßenschild beziehungsweise eine Hausplakette.

Christiane Beyer stellt ab 14.30 Uhr in ihrer Kurzführung „Ernst Thrasolt im Spiegel seiner Zeit“ einen Dichter vor, der aktuell nur noch wenigen Menschen bekannt ist. Thrasolt wurde am 12. Mai 1878 in Beurig geboren, wo er auch aufwuchs. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er als Priester – zuletzt in Langsur, bis der Trierer Bischof ihn suspendierte. Schon sehr früh schrieb er eigene, vom Naturalismus geprägte Gedichte. Er war Mitgründer der katholischen Jugendbewegung. Die Nazis verboten seine Werke und er erhielt ein Schreibverbot. Obwohl unter ständiger Beobachtung der Gestapo, bot er Juden Unterschlupf und verhalf ihnen zur Flucht in die Niederlande. Bei einem Bombenangriff im Dezember 1944 wurde Thrasolt schwer verletzt. Kurz darauf starb er an seinen Verletzungen in Berlin. Die Begegnung mit ihm findet vor der Kirche Sankt Marien im Stadtteil Beurig statt.

Ab 15.30 Uhr bietet Alexander Schumitz ein Kurzreferat mit dem Titel „Arno Schmidt – Das Grundrechtsdilemma“ an. Der Schriftsteller Arno Schmidt lebt zwischen 1951 und 1954 in Kastel-Staadt. In dieser Zeit schreibt er die Erzählung „Seelandschaft mit Pocahontas“. Die Staatsanwaltschaft Trier klagt ihn deshalb wegen Gotteslästerung und Pornographie an.

Nach Schmidts Umzug nach Hessen wird das Verfahren schließlich eingestellt. Schmidt eckte mit seiner pazifistischen und antikatholischen Haltung in der jungen Bonner Republik an, und die Grenzen der grundgesetzlich garantierten Kunstfreiheit mussten erst noch ausgelotet werden.

Mit dem Weltgästeführertag machen die lokalen Gästeführervereine, die im Bundesverband zusammengeschlossen sind, auf ihr Gästeführerangebot aufmerksam, und die Gästeführer vor Ort interpretieren das jährliche Motto auf ihre Weise und bieten so neue Sichtweisen auf die Geschehnisse und Persönlichkeiten der Region.