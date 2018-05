Windkraftplanung im Endspurt

Ihr Name

Seit mindestens drei Jahren ist die Windkraftplanung in der Verbandsgemeinde Saarburg immer wieder Thema im Rat. In der jüngsten Sitzung hat Bürgermeister Jürgen Dixius verkündet: „Es ist Ziel, den entsprechenden Flächennutzungsplan noch in diesem Jahr abzuschließen.“

Zuvor muss noch – so wie es das Verfahren vorsieht – die zweite Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen. Dafür wird der neue Entwurf des entsprechenden Flächennutzungsplans, den der Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, öffentlich ausgelegt. Laut VG-Verwaltung können Bürger sich den Plan voraussichtlich ab 9. Mai 30 Tage lang ansehen.

Laut aktueller Planung bleiben von den ursprünglich einmal vorgesehenen fünf Sonderbauflächen für Windkraft noch zwei übrig (der TV berichtete). Das sind Flächen bei Palzem/Wincheringen (siehe Grafik hellorange Flächen im Nordwesten) und Kirf/Palzem (hellorange Flächen im Südwesten). Die drei übrigen Flächen (dunkelorange) bei Freudenburg sowie Irsch/Serrig/Taben-Rodt sind nicht zugelassen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat sie abgelehnt, weil sie in der Kernzone des Naturparks Saar-Hunsrück liegen und laut Landesentwicklungsplan IV deshalb für Windräder tabu sind.

In seiner jüngsten Sitzung hat der VG-Rat beschlossen, dagegen keinen Widerspruch einzulegen. Zuvor hatte das Umweltministerium bereits Anträge von Freudenburg und Irsch, ihre für Windräder vorgesehenen Flächen aus der Kernzone auszugliedern, abgelehnt.

Dies bedeutet, dass 0,87 Prozent der VG-Fläche für Windkraft vorgesehen sind. Dixius sagte: „Das heißt nicht, dass wir hier in der Verbandsgemeinde bei regenerativer Energie schlechter dastehen als andere.“ Er verwies darauf, dass es in der VG auch noch Wasserkraft und Biogas gebe.

Sofern der Flächennutzungsplan für den Bereich Windkraft tatsächlich noch in diesem Jahr fertig wird, heißt das nicht, dass umgehend Windräder gebaut werden können. Durch den Plan werden lediglich mögliche Flächen definiert, aber noch keine genauen Standorte. Diese Standorte und auch die Zuwegung dorthin müssen sich die Betreiber noch genehmigen lassen. Gegebenenfalls müssen sie sich in Vorrangebieten für Grundwasserschutz, Forstwirtschaft und Landwirtschaft mit den zuständigen Fachstellen abstimmen. Erst dann können sie eine Genehmigung bei Kreisverwaltung und SGD Nord beantragen.

FOTO: Fritz-Peter Linden