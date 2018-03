später lesen Schule Schüler erkunden Frankreich FOTO: Realschule plus Saarburg FOTO: Realschule plus Saarburg Teilen

Twittern

Teilen



(red) 31 Neunt- und Zehntklässer der Realschule plus Saarburg haben die Partnerschule Lycée Colbert im französischen Thionville besucht. Die französischen Partner stellten ihre Schule im Rahmen einer Führung in deutscher Sprache vor. Anschließend galt es, in deutsch-französischen Kleingruppen eine Teambuildingaufgabe zu meistern. Die Jugendichen kreierten interessante und ausgefallene Flugobjekte, die nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine auf deutsch und französisch vorgestellt und auf ihre Flugtauglichkeit getestet wurden.