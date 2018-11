Der Shantychor Freudenburg 1995 lädt zum stimmungsvollen Einzug in die Weihnachtszeit ein.

Seine Konzerte finden am 2. Dezember in der Freudenburger Pfarrkirche und am 16. Dezember in der Pfarrkirche der saarländischen Gemeinde Hostenbach statt (jeweils Sonntag, 17 Uhr).

Auf dem Programm stehen Seemannslieder „von Wellen, Wind und Weihnachten“, die der Chor in seinen Versionen auch bereits auf CD verewigt hat. Darunter der Klassiker „Heilige Nacht an Bord“.

Die Mitglieder des Shantychors Freudenburg unter Leitung von Werner Gerardy freuen sich darauf, wieder viele Konzertbesucher begrüßen zu dürfen.

Der Eintritt zu den beiden Auftritten ist frei. Im Anschluss findet jeweils eine Türkollekte statt.