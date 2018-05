später lesen Gesprächskreis Ein Angebot für trauernde Eltern Teilen

Twittern

Teilen



Die Selbsthilfegruppe Leben ohne dich Saarburg/Trier trifft sich am heutigen Montag, 7. Mai, von 20 bis 22 Uhr in den Räumen der Lebensberatungsstelle Saarburg, Brückenstraße 11 bis 13. Alle Eltern verstorbener Kinder sind zum kostenlosen Gesprächskreis eingeladen. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt das Kind wurde und wann und wodurch es gestorben ist. Gern kann ein Foto des Kindes oder ein anderer Erinnerungsgegenstand mitgebracht werden. Ziel der Gruppe ist, sich in der Trauer gegenseitig zu stützen, auszutauschen und Verständnis zu erhalten.