später lesen Konzert So hart wie AC/DC: Tribute-Band spielt im Ducsaal Teilen

Twittern

Teilen



Die Rockband Hole full of Love spielt am Samstag, 10. November, ab 21 Uhr im Freudenburger Ducsaal unter dem Motto „A Tribute to 70’s AC/DC“. Einlass ist ab 20 Uhr.