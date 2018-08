später lesen Vereine Sommerfest in der Alten Schule Teilen

Twittern

Teilen



Die Alzheimer Gesellschaft Region Trier e.V. veranstaltet am Sonntag, 19. August, ab 14.30 Uhr ein Sommerfest in der Betreuungsgruppe für demenzerkrankte Menschen in der Alten Schule in Paschel, Trierer Str.