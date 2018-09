Sonnenaufgang im Baumwipfelpfad

Der Sonnenaufgang über der Saarschleife ist ein magischer Anblick. Der Baumwipfelpfad Saarschleife lädt darum an noch vier Sonntagen in diesem Jahr ein, dieses Naturschauspiel auf dem 42 Meter hohen Aussichtsturm zu erleben.

Es gibt allerdings eine Änderung: Der ursprüngliche Termin vom 21. Oktoberg wurde auf den 28. Oktober verschoben.

Ansonsten ist die Kasse am 16. September und am 28. Oktober ab 6 Uhr geöffnet, am 30. September und 28. Oktober ab 6.30 Uhr. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Jahreskarten sind selbstverständlich auch zu diesen Terminen gültig. Fragen können an den Baumwipfelpfad per Telefon 06865/18648111 oder per Mail an julia.thiele@baumwipfelpfad-saarschleife.de gestellt werden.