Sozialer Weihnachtsbaum: 3600 Euro gehen an Vereine

Die Spendenaktion Sozialer Weihnachtsbaum im Rahmen des Saarburger Christkindlmarktes hat in diesem Jahr 3600 Euro für die Fördervereine der Saarburger Kitas, Grundschulen und des Krankenhauses eingenommen.

Insgesamt wurden jedem der sechs begünstigten Fördervereine 600 Euro überreicht.

Der Saarburger Bürgermeister Jürgen Dixius und der Präsident und Vorsitzender der TuS Fortuna Saarburg, Marco Hausen, überreichten die Spenden gemeinsam mit den jeweiligen Unternehmenspaten an die Fördervereine.

Die Spenden fließen unter anderem in den Aufbau einer Kita-Bibliothek, in die Anschaffung eines neuen Sonnensegels oder in die Finanzierung von Arbeitsmaterialien oder Ausflugsfahrten für Schüler aus Familien mit geringem Einkommen.

Die Vereine beteiligten sich an den Bastelaktionen der Christbaumkugeln: Im Vorfeld bastelten die Schüler der Grundschulen St. Laurentius und St. Marien. Die Vereine organisierten die Bastelaktionen für Kinder am Christkindlmarkt. Am Kugelverkauf beteiligten sich auch weitere Saarburger Vereine.