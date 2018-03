(red) Wegen Baumfäll­arbeiten wird die Kreisstraße 112 bei Mannebach an drei Tagen gesperrt. Am Dienstag, 23. Januar, wird die K 112 von Mannebach in Richtung Fisch halbseitig gesperrt. Am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. Januar, wird die Straße von Mannebach in Richtung Tawern voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert.