später lesen Kinderprogramm Spiele und Geschichten zum Advent in der Bücherei Teilen

Twittern

Teilen



In der Erlebnisbücherei Saarburg ist auch in der Adventszeit einiges los. Vom 4. bis 18. Dezember heißt es „Mehr Zeit füreinander“. Dann werden an allen Öffnungstagen von 15 bis 17.30 Uhr Spielenachmittage für Kinder ab vier Jahren angeboten.