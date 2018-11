Stadt Saarburg will Sanierungsberater für Stadtumbau beauftragen

Der Bauausschuss der Stadt Saarburg beschäftigt sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 7. November, gegen 16 Uhr, im Sitzungssaal des Hauses Warsberg mit dem Programm Stadtumbau. Konkret geht es um die Beauftragung eines Sanierungsberaters für das Programm und die Beauftragung eines Stadtplaners, der sich um die Umgestaltung des Bahnhofsumfelds kümmert.

Weitere Themen der Sitzung sind der Winterdienst und die Auftragsvergabe für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus der Straßen Am Ehrenmal und Schulstraße. Auch Bauanträge stehen auf der Tagesordnung. Zuvor trifft sich das Gremium in nicht-öffentlicher Sitzung. In diesem Teil wird der Ausschuss zu Ortsbesichtigungen aufbrechen.