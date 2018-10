später lesen Infrastruktur Startschuss für das schnellste Dorf Teilen

Die Arbeiten für die Verlegung der Glasfaserkabel in Schoden starten heute. Dies hat Ortsbürgermeister Andreas Pauly mitgeteilt. Zunächst werden die Kabel in der Straße am Sportplatz verlegt, dann in der Saarstraße, der Irminenstraße, im Magdalenenweg und im Paulusweg.

