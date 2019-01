später lesen Brauchtum Sternsingen startet heute in Saarburg-Beurig Teilen

Die Sternsingeraktion 2019 findet in unserer Pfarrei St. Marien Saarburg-Beurig am Sonntag, 6. Januar, unter dem Leitwort „Wir gehören zusammen – In Peru und weltweit“ statt. (red)