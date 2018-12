später lesen Saarburg Still Collins gastiert in der Saarburger Stadthalle Teilen

Twittern

Teilen



Die Phil-Collins-Tribute-Band Still Collins tritt am Freitag, 28. Dezember, in der Saarburger Stadthalle auf. Einlass: 19 Uhr, Beginn 20.30 Uhr. Still Collins gibt es seit 20 Jahren.