später lesen Brauchtum SV Fisch verkauft Weihnachtsbäume Teilen

Twittern

Teilen



Der Sportverein (SV) Fisch verkauft Weihnachtsbäume am Freitag, 15. Dezember, 15 bis 20 Uhr und am Samstag, 16. Dezember, 10 bis 15 Uhr am Jakobushaus in Fisch. Alle Bäume stammen aus der Region und sind frisch geschlagen.