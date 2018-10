Tag der offenen Tür an der Realschule plus

Die Realschule plus Saarburg lädt am Samstag, 27. Oktober, von 8.30 bis 12.15 Uhr alle interessierten Eltern und Kinder dazu ein, einen ersten Einblick in das Schulleben der Realschule plus zu bekommen.

Um 8.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der Begrüßung in der Aula des Schulzentrums.

Im Rahmen einer großen Infomesse können sich die Eltern über die Realschule plus mit all ihren Facetten sowie Fördermöglichkeiten, Ganztagsschulkonzept, berufsvorbereitende Maßnahmen oder pädagogische Zusatzprogramme informieren.

Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit für die Besucher, beim Unterricht dabei zu sein. Während in den fünften und sechsten Klassen Schülern bei einer großen Auswahl an Fächern zugeschaut werden kann, könnte auch das Angebot in den sechsten und siebten Klassen mit den Wahlpflichtfächern für die Besucher von Interesse sein. Auch das Schulprofil und die Qualitätsmerkmale der Realschule plus wird durch die Schulleitung präsentiert.

In der Aula werden in einer durch die Schüler organisierten Cafeteria Kaffee und Kuchen angeboten. Es wird außerdem ein Bücherbasar organisiert. Auch für die Kleinsten ist in Form eines Tageskindergartens gesorgt, so dass die Besucher sich in Ruhe informieren können.