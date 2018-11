später lesen Schoden Technischer Defekt löst Alarm am Sendemast aus Teilen

In der Brandmeldeanlage des Sendemasts des Südwestrundfunks (SWR) auf dem Schodener Geisberg hat es am Sonntagnachmittag einen Alarm gegeben. Gegen 15 Uhr lief bei der Verwaltungsstelle in Stuttgart die Brandmeldung ein.