Theater: Wenn Froschkönig Dornröschen heiraten will

Die Schüler der Grundschule Irsch stehen im November in der Saarburger Stadthalle wieder mit einem Theaterstück von Maja Brandscheit auf der Bühne. Sie führen am Samstag, 24. November, 16 Uhr, und am Sonntag, 25. November, 15 Uhr, das Stück „Lasst die Bücher leben“ auf.