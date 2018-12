Thomas Blug spielt am 26. Dezember Rock’nRoll im Ducsaal in Freudenburg.

Thomas Blug gastiert mit einem Christmas-Special im Stil des Rock’n’Roll am Mittwoch, 26. Dezember, im Ducsaal in Freudenburg. Arrangements und Kompositionen von Blug sind in Soundtracks von Filmen oder Fernsehserien zu hören und platzieren sich wie „Victim of Love“ (gemeinsam mit Leonard Pospichal) neuerdings auch in den Charts.

Für sein Gitarrenspiel wurde er mit Auszeichnungen wie zum Beispiel „Bester deutscher Rock-Pop-Gitarrist“ oder „Fender Stratking of Europe“ geehrt. Sein musikalisches Werk als Solokünstler umfasst derzeit acht Solo-Alben und drei DVDs. Viele Größen im internationalen Showgeschäft haben bereits die Zusammenarbeit mit Thomas Blug gesucht: darunter Künstler wie Stewart Copeland (The Police), Ian Paice und Don Airey (Deep Purple) oder Mel Gaynor (Simple Minds). Seit 10 Jahren tourt Blug mit seiner Thomas Blug Band durch Europa.

Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Einlass ist um 20 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr. Weitere Informationen zu Thomas Blug gibt es auch auwww.thomasblug.de