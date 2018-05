Toby Beard singt in Saarburg

Die Sängerin Toby Beard tritt am Mittwoch, 9. Mai, um 19 Uhr, im Pflanzengarten Steffens Gewächshaus auf.

Im Rahmen ihrer „Fall Into Me“-Tour macht die Singer-Songwriterin aus Australien in der Region halt. Ihre Auftritte leben von ihrem Talent, Emotionen in ihren Texten rüberzubringen und von ihrer gewaltigen und kraftvollen Stimme. Leidenschaftlich, rau, kraftvoll und Musik im Blut – dafür steht Toby. Die Mischung aus Soul, Blues, Folk und Rock spricht das breite Publikum an, begeistert aber auch Fans des Besonderen abseits des Mainstreams.

Toby ist bereits im Vorprogramm folgender Künstler aufgetreten: Sheryl Crow, John Cougar Mellencamp, Gomez, Brandy, The Indigo Girls und John Butler Trio. Ihre aktuelle EP wurde von Ryan Hardlock (bekannt als Produzent des mit Platin ausgezeichneten Albums „The Lumineers“ von The Lumineers) produziert.

Tickets gibt es ab 22,47 Euro unter ticket.volksfreund.de