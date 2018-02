Touristiker suchen Saar-Pedal-Fotos

Der autofreie Erlebnistag Saar-Pedal feiert in diesem Jahr Jubiläum: Zum 25. Mal sind Radliebhaber eingeladen, zwischen Konz und Merzig an der Saar entlangzufahren, und zwar an Pfingstsonntag, 20. Mai. Die Saar-Obermosel-Touristik (SOT) ist auf der Suche nach interessanten Fotos der vergangenen Saar-Pedal-Veranstaltungen für Flyer, die Internetseite und anderes Werbematerial. Wer Bilder hat, wird gebeten, diese der SOT inklusive Nutzungsrechte zur Verfügung zu stellen. Die Einsender der zehn schönsten Fotos erhalten eine Saar-Pedal-Jubiläumstasche. Die SOT nimmt die Fotos auf DVD oder Stick entgegen in den Büros in Saarburg, Graf-Siegfried-Straße 32 oder in Konz, Saarstraße 1. Sie können auch per E-Mail an saarpedal@saar-obermosel.de geschickt werden.