Für die neuen Aufführungen der Fischer Theatergruppe Traumtänzer, insbesondere für Saarburg, gibt es noch Karten. Gezeigt wird der Dreiakter „Erben will gelernt sein“.

Noch wenige Restkarten sind für die Vorstellung in Fisch am Sonntag, 3. Februar, 14 Uhr, zu haben. Die übrigen Aufführungen in Fisch (26. Januar, 1. und 16. Februar) sind ausverkauft. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen in der Stadthalle in Saarburg am Samstag, 16. März, 20 Uhr, und am Sonntag, 17. März, 17 Uhr, hat erst begonnen. Die Vorverkaufsstellen: Amüseum in Saarburg, Telefon 06581/994642; Friseur „Die Schönmacherinnen“ in Fisch, Telefon 06581/996464.