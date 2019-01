später lesen Konzert U2-Tribute in Freudenburg Teilen

Die Band Achtung Baby spielt am Samstag, 19. Januar, ein U2-Tribute-Konzert im Ducsaal in Freudenburg. Die vier Lüneburger, die die Band bilden, sind allesamt mit dem Sound von U2 aufgewachsen. Die Konzertbesucher bekommen an dem Abend bekannte Songs der irischen Band U2 zu hören, wie zum Beispiel „One“, „Where The Streets Have No Name“ oder „With Or Without You“.