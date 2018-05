später lesen Unfall Wagen überschlägt sich beim Abbiegen Teilen

Ein 23-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Saarburg hat sich am Samstag mit seinem Wagen in Höhe des Autohauses Müller in Saarburg-Kahren überschlagen. Laut Polizei war der Mann aus Richtung Trassem nach Kahren unterwegs und wollte nach links abbiegen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit habe der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, und der Wagen habe sich überschlagen. Der Fahrer kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.