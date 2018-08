Die Wasserschutzpolizei Trier bittet um Zeugenhinweise zu einer Sachbeschädigung am Fahrgastschiff Saarstern in Saarburg.

Unbekannte haben laut Mitteilung der Wasserschutzpolizei eine Seitenscheibe des in Saarburg an der Anlegestelle Am Staden ankernden Fahrgastschiffes Saarstern mit einer Flasche (“Jägermeister“) eingeworfen. Die Sachbeschädigung sei in der Zeit von Freitag, 27. Juli, 18 Uhr, bis Samstag, 28. Juli, 7 Uhr, verübt worden.

Hinweise zu Tat und Täter an die Wasserschutzpolizei Trier, Telefon 0651/938190.

(red)