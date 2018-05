später lesen Polizei Unbekannte heben Gullideckel aus FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Durch einen Passanten wurden der Polizei Saarburg am Mittwoch gegen 21.25 Uhr, zwei ausgehobene Gullideckel in der Straße Schloßberg in Saarburg gemeldet. Die schweren, aus Gusseisen gefertigten Abdeckungen waren komplett ausgehoben und lagen auf der Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei hat das sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch für Fahrradfahrer und Fußgänger eine erhebliche Gefahr dargestellt.