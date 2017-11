später lesen Zeugen gesucht Unbekannte schlagen Schaufensterscheibe in Wiltinger Bäckerei ein FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Schaufensterscheibe einer Bäckerei in der Wrsberger Straße in Wiltingen eingeschlagen und so einen hohen Sachschaden verursacht.